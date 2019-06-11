بريطانيا تبدأ في تطبيق تقنية “كاميرا الضوضاء”

جدة – البلاد

أعلن وزير النقل البريطاني كريس جريلينج البدء في استخدام تقنية “كاميرات الضوضاء” في الشوارع للحد من ظاهرة المتسابقين الصبية التي انتشرت في الفترة الأخيرة وتسببت في زيادة نسبة الضوضاء والحوادث في البلاد. وقررت الحكومة البريطانية توقيع غرامة فورية على الأشخاص الذين لديهم سيارات صاخبة ودراجات نارية تتسبب في زيادة نسبة الضوضاء في ظل تجربة حكومية جديدة بتكنولوجيا “كاميرا الضوضاء”.

وأكدت وزارة النقل البدء في استخدام التقنية الحديثة بشكل تجريبي لمدة سبعة أشهر، والتي تراقب مستويات الصوت في المركبات للكشف عن تلك التي تخالف حدود الضوضاء القانونية.

ويجمع النظام الذي يتم تطويره، والذي قد يتم طرحه في جميع أنحاء المملكة المتحدة إذا نجحت التجارب، بين ميكروفون مع التعرف على لوحة الأرقام الآلية القائمة على الكاميرا للمساعدة في تتبع المركبات المتسببة في الإزعاج.

ومن المقرر ان يتم اختبار هذه التقنية في عدة مواقع خلال الأشهر المقبلة.

ومن جانبه قال جريلينج “التلوث الناتج عن الضوضاء يجعل حياة الناس في المجتمعات في جميع أنحاء بريطانيا بؤسًا مطلقًا وله آثار صحية خطيرة للغاية.”

وأضاف “هذا هو السبب في أنني مصمم على اتخاذ إجراءات صارمة ضد السائقين الزعجين الذين يلطمون شوارعنا.”

واختتم وزير النقل البريطاني تصريحاته “ستساعدنا التكنولوجيا الحديثة في قيادة الطريق نحو جعل مدننا أكثر هدوءًا ، وأتطلع إلى رؤية كيف يمكن لهذه الكاميرات الجديدة المثيرة أن تعمل.”