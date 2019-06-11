إطلاق نار في محطة قطار بالسويد

عواصم ــ وكالات

اعلنت الشرطة السويدية، أن قواتها أطلقت النار وأصابت رجلاً كان يهدد أشخاصا في محطة قطار.

ونقلت وكالة “تي تي” السويدية للأنباء عن الشرطة، أن الجنود لم يكن لديهم خيار سوى إطلاق النار عليه بسبب سلوكه في المحطة المركزية في مدينة مالمو، جنوبي البلاد.

وجرى النقل الشخص إلى المستشفى مصابا بجروح، ولم ترد معلومات بشأن حالته الصحية.

في غضون ذلك، أعلنت المتحدثة باسم الشرطة، إيفيلينا أولسون، نشر فرقة لمكافحة المفرقعات في المحطة.

ولم ترد أنباء عن دوافع تهديد الرجل المصاب للمسافرين في محطة القطار، ولم توضح الشرطة ما إذا كان الأمر يتعلق بمخطط إرهابي.