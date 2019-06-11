أمير الشرقية يستقبل الفائزة بالمركز الـ 3 في مسابقة أنتل أيسف

البلاد : واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، الطالبة بتعليم الشرقية

شوق بنت فيصل مدني ، الحاصلة على المركز الثالث في مسابقة أنتل آيسف 2019 على مستوى العالم في مجال الهندسة البيئية

وحصولها على جائزة خاصة من جامعة اريزونا “منحه دراسية “.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للطالبة شوق و والدها في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء

وأكد سموه أن حصول الطالبة على هذا الإنجاز يعد فخراً لها ولوالديها ولوطنها بشكل عام

حيث رفعت راية الوطن خفاقة في محفل علمي عالمي .

وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات التي حصل عليها طلاب وطالبات المملكة في مشاركاتهم الداخلية والخارجية جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بدعم قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – لقطاع التعليم .

و شدد سموه على مواصلة الطالبة شوق لجهودها في المجال الذي برزت فيه

والاستمرار نحو مراحل متقدمة من الأبحاث العلمية ، متمنياً لها التوفيق والمزيد من الإنجازات.

من جانبها عبرت الطالبة شوق عن سعادتها وشكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه وتشجيعه المستمر

لأبنائه وبناته للحصول على أعلى المراكز، مبينةً بأن حصولها على هذا المركز يعد فخراً لها ولوطنها ولمدرستها.

وأشارت الطالبة شوق إلى أن مشروعها الفائز هو عبارة عن غشاء متعدد الوظائف مستجيب للضوء المرئي

لفصل الزيت عن الماء وتنقية المياه من الملوثات العضوية ، مبديةً طموحها في الالتحاق بتخصص يسمح لها بإكمال مسيرتها في الأبحاث العلمية لخدمة وطنها.