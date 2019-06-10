الإقتصاد

طرح 37 فرصة استثمارية في الدمام

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time6 / شوال / 1440 هـ      10 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : البلاد

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح ٣٧ فرصة استثمارية ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية المزمع طرحها خلال العام الميلادي الجاري والبالغة ٤٢٠ فرصة استثمارية في مختلف المجالات ومختلف مدن ومحافظات المنطقة، تنوعت ما بين مواقع لإنشاء مطاعم وفرص استثمارية بحرية لإنشاء وتشغيل مرسى بحري.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة لتصفح بوابة الأمانة الرقمية www.Eamana.gov.sa والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، أو عن طريق بوابة الاستثمار البلدي “فرص” أو الاستفادة من الباقة الخدماتية التفاعلية لتطبيق (استثماري) على الأجهزة الذكية.

ابراهيم عبد الغفار

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