الأزوري يسحق الإغريق وسقوط بطل المونديال

إعداد: محمود العوضي

فاز المنتخب الإيطالي على مضيفه اليوناني بثلاثية نظيفة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، والتي شهدت أيضا فوز ألمانيا على روسيا البيضاء، وبلجيكا على كزاخستان، واكتساح روسيا لمنتخب سان مارينو بتسعة أهداف نظيفة. فرفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب اليوناني عند أربع نقاط في المركز الثالث،

وضمن منافسات المجموعة الثالثة، حقق المنتخب الألماني الانتصار الثاني له في التصفيات بفوزه على مضيفه منتخب روسيا البيضاء بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر المنتخب الإيرلندي الشمالي، بينما ظل منتخب روسيا البيضاء من دون نقاط بعد أن مني بالهزيمة الثالثة. وحقق المنتخب الألماني الفوز في المباراة في غياب مديره الفني يواخيم لوف الذي لم يسافر إلى روسيا البيضاء بناء على نصيحة من طبيبه، بعد مروره بأزمة صحية طارئة.



بلجيكا تتصدر

وانفرد المنتخب البلجيكي من جديد بصدارة المجموعة التاسعة في تصفيات يورو 2020، بعدما حقق الانتصار الثالث له على التوالي بثلاثية نظيفة في مرمى منتخب كزاخستان، بعد أن رفع رصيده إلى تسع نقاط متقدما على المنتخب الروسي صاحب المركز الثاني برصيد ست نقاط، بينما تجمد رصيد كزاخستان عند ثلاث نقاط، وظل منتخب سان مارينو من دون رصيد في المركز السادس والأخير.

وفي المجموعة نفسها، اكتسح المنتخب الروسي نظيره سان مارينو بتسعة أهداف نظيفة. وفي المجموعة الثامنة، فجّر المنتخب التركي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على ضيفه الفرنسي بطل العالم بهدفين نظيفين. فرفع المنتخب التركي رصيده إلى تسع نقاط وتصدر المجموعة الثامنة، فيما توقف رصيد المنتخب الفرنسي عند ست نقاط محتلا المركز الثاني. أخفق بطل العالم في تشكيل خطورة حقيقية على المرمى، فيما أحسن نظيره التركي استغلال الفرص التي سنحت له وكان الأكثر تهديدا لمرمى الديوك.