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إنهاء 8761 عملية بجوازات الرياض خلال إجازة عيد الفطر

كتبه ولاء بارحيمaccess_time6 / شوال / 1440 هـ      10 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض_البلاد

بلغت إحصائية إدارة جوازات منطقة الرياض خلال إجازة عيد الفطرالمبارك لهذا العام 1440هـ من الفترة 25/9/1440 هـ  و حتى 5/10/1440 هـ (8761) عملية للحالات الطارئة.

و اشتملت العمليات المنفذة على العديد من الخدمات وتنوعت ما بين خدمات التأشيرات بكافة أنواعها، إصدار وتجديد هوية مقيم ، تغيير المهنة ، نقل كفالة ، وجواز السفر السعودي.

و أوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس انه بناءً على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى الذي يتابع العمل بشكل مستمر.

و وجه سعادته بأنهاء  المراجعين دون تأخير وبشكل عاجل  لتلك الحالات  التي يتعذر إنجازها من الخدمات الإلكترونية.

ولاء بارحيم

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