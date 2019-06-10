إنهاء 8761 عملية بجوازات الرياض خلال إجازة عيد الفطر

الرياض_البلاد

بلغت إحصائية إدارة جوازات منطقة الرياض خلال إجازة عيد الفطرالمبارك لهذا العام 1440هـ من الفترة 25/9/1440 هـ و حتى 5/10/1440 هـ (8761) عملية للحالات الطارئة.

و اشتملت العمليات المنفذة على العديد من الخدمات وتنوعت ما بين خدمات التأشيرات بكافة أنواعها، إصدار وتجديد هوية مقيم ، تغيير المهنة ، نقل كفالة ، وجواز السفر السعودي.

و أوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس انه بناءً على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى الذي يتابع العمل بشكل مستمر.

و وجه سعادته بأنهاء المراجعين دون تأخير وبشكل عاجل لتلك الحالات التي يتعذر إنجازها من الخدمات الإلكترونية.