4 آلاف ريال لكل هكتار عقوبات مخالفي زراعة الأعلاف الخضراء

البلاد : متابعات

تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة اعتباراً من الفترة المقبلة بمعاقبة مخالفي ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 صفر من العام الحالي 1440هـ.

وحددت الوزارة ثلاثة نطاقات لمزارع الأعلاف الخضراء التي لم تلتزم بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، شملت المزارع المسجلة التي لم تصدر لها رخصة لزراعة الاعلاف وتزرع الأعلاف، والمزارع غير المسجلة وتقوم بزراعة الأعلاف، والمزارع المسجلة وصدرت لها رخصة لزراعة الأعلاف وتجاوزت المساحة المرخصة لها.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم مخالفة كل هكتار يتم زراعته بالأعلاف بدون رخصة زراعية بمبلغ 4000 ريال، حيث تقوم بتنفيذ جولات ميدانية للمزارع المخالفة بناء على ضوابط آلية إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والتي بدأ تطبيقها في 25 صفر 1440هـ، مشددة على أنها ستقوم بإيقاع العقوبات على المخالفين خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى تنفيذ جولة أولى للتصوير الفضائي للمزارع المحورية مع بداية تطبيق القرار، إضافة إلى جولة ثانية للمسح الجوي للتأكد من التزام المزارع بالضوابط، وتستعد لتنفيذ الجولة الثالثة من التصوير الفضائي للمزارع التي يشملها القرار في مناطق الرف الرسوبي خلال الشهر المقبل لرصد المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين