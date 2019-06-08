هواوي تتلقى ضربة موجعة من فيسبوك

البلاد : وكالات

سدّدت «فيسبوك» ضربة قاسية لـ«هواوي» بانضمامها إلى شركات التكنولوجيا الكثيرة التي قطعت كلياً أو جزئياً روابطها بمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة، ما يعني أنّ أي هاتف ذكي يخرج من الآن فصاعدا من مصانع العملاق الآسيوي لن يكون مثبّتاً فيه مسبقاً أي من تطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم.

وقالت متحدّثة باسم موقع «فيسبوك» إنّ الموقع «يدرس» القرارات الرسمية التي أصدرتها السلطات الأميركية بشأن «هواوي» و«يتّخذ الخطوات اللازمة للامتثال لها».

وأضافت شبكة التواصل التي تضمّ منصّاتها المختلفة «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام» و«مسنجر» 2.7 مليار مستخدم، أنّ الإجراء الذي اتّخذّته في الوقت الراهن يقضي بالتوقف عن تزويد العملاق الآسيوي بالتقنيات التي تتيح له تثبيت تطبيقات «فيسبوك» مسبقاً على هواتفه الذكية.

ولفتت المتحدّثة باسم «فيسبوك» إلى أنّ الهواتف الذكية التي سبق لـ«هواوي» وأن أنتجتها وبالتالي المثبّتة عليها هذه التطبيقات لن تتأثر بالإجراء الجديد، إذ إن مالكي هذه الهواتف سيتمكنون من مواصلة استخدام هذه التطبيقات وتحديثها.

وعلى غرار الكثير من التطبيقات الواسعة الانتشار، فإنّ «فيسبوك» يتمّ تثبيته مسبقاً على الهواتف الذكية، وهو أمر يتطلب حصوله تعاوناً تكنولوجياً بين شبكة التواصل الاجتماعي ومجموعة الاتصالات الصينية.

غير أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حظرت في مايو (أيار) على الشركات الأميركية تزويد «هواوي» بمكوّنات مصنوعة في الولايات المتحدة بشبهة تجسّس المجموعة الصينية لحساب بكين.

والتزاما بالحظر الأميركي، أعلنت شركات كبرى عدة وقف التعامل مع «هواوي»، وفي مقدّمه هذه الشركات «غوغل» التي يستخدم نظامها التشغيلي «آندرويد» في القسم الأكبر من الهواتف الذكية في العالم.