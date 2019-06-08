الهضبة يحيي حفلة الثاني في جدة

جدة – مهند قحطان

بعد نجاح حفل الفنان المصري عمرو دياب في جدة الربيع الماضي، وبحضور حوالي ١٠ الألاف شخص لحفله الأول، هاهو يعود في حفلا ضخما هذا العيد كما وعد جمهوره.

ويأتي الحفل الغنائي للفنان عمرو دياب ضمن سلسلة حفلات “موسم جدة” هذا الصيف

ومن المقرر إقامة الحفل في مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة”

وتُباع التذاكر في جميع فروع فيرجن ميجا ستور، أو من خلال موقع “ticketingboxoffice”.

ونشر الهضبة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورة عن موعد واسعار تذاكر الحفل، وسرعان ما انهالت عليه التعليقات من جمهوره في جدة مرحبين عودته من جديد.