مسابقة “كنز البلد”.. مغامرة لاستكشاف أهم معالم المنطقة التاريخية في جدة

البلاد- ياسر خليل

ضمن فعاليات موسم جدة ، تنطلق يوم السبت، الخامس من شوال، مسابقة “كنز البلد”، وهي مغامرة لاستكشاف أهم معالم المنطقة التاريخية في مدينة جدة، ويشارك فيها عدد كبير من سكان وزوار المدينة من خلال تطبيق بالجوال يدعم اللغتين العربية والانجليزية وهو متوفر في الموقع الرسمي للمسابقة.

وتهدف المسابقة إلى استكشاف المشاركين أهم معالم المنطقة التاريخية بطريقة تفاعلية وفريدة من نوعها من خلال الإجابة عن أسئلة يحصلون من خلالها على إشارات ودلائل تقودهم إلى الهدف عبر مسار محدد، وذلك من خلال البحث عن معالم أثرية في المنطقة بهدف تعريفهم بتاريخ جدة وإحياء تراثها القديم.

وسوف يقوم المشاركون في المسابقة بالتجول داخل المنطقة التاريخية في جدة يومياً خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو 2019 من الساعة الخامسة وحتى الحادية عشرة مساءً.

وسيكون للمشاركين أيضًا خيار اللعب كأفراد أو كفريق مكون من 6 أعضاء كحد أقصى.

وبمجرد بدء المغامرة، سوف يقوم المشاركون باستكشاف المنطقة التاريخية من خلال الإجابة على سلسلة من الأسئلة والتحديات والألغاز لمعرفة المزيد عن أشهر معالم منطقة جدة التاريخية. وسيكون جميع المشاركين مؤهلين للحصول على الهدايا التي تحمل شعار مسابقة “كنز البلد”.

وقد تم ضبط مسار مغامرة المشاركين داخل المنطقة التاريخية لمدينة جدة بالتعاون مع هيئة جدة التاريخية ونخبة من مؤرخين مدينة جدة ليكون متوافقاً مع ترتيب الأسئلة، ويمكن للمتسابقين أيضاً اتباع طريقهم المفضل. ولكل تحدٍ يكمله المتسابقون، سوف يكسبون نقاطًا ويتلقون معلومات مثيرة للاهتمام حول المعلم الذي يبحثون عنه داخل المنطقة. وهناك أيضاً خيار للتلميحات، وإذا قاموا باستخدامه، فسوف تنخفض النقاط التي يحصلون عليها.

وسيحصل المشاركون الذين ينالون أعلى الدرجات على جوائز، وتم رصد جوائز للافراد كالتالي : الجائزة الأولي جنيهات ذهب بقيمة عشرة ألاف ريال وميدالية ذهبية – الجائزة الثانية جنيهات فضة بقيمة خمسة ألف ريال وميدالية فضية – الجائزة الثالثة جهاز اي فون وميدالية برونزية. اما على مستوي الفرق سيحصل فريق الاسبوع على ساعة ابل وميدالية ذهبية. فيما تم رصد جائزة أثرية تبلغ قيمتها ستون الف ريال للجائزة الكبرى