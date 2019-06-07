عيد السعودية .. مهرجانات للترفيه وعروض تفاعلية

جدة – البلاد

مازال الشعب السعودي والمقيمون يعيشون أفراح العيد السعيد، في جميع أنحاء المملكة، إذ أن مواسم السعودية، تهدف إلي نثر البهجة والسعادة على محيا الفرد والأسرة والحي والمجتمع، وبما يتناغم مع مكانة المملكة ودورها الريادي، واهتمامها بتوحيد قلوب وعواطف الشعوب الإسلامية في كل مكان.

“موسم العيد” اشتمل على أكثر من 900 عرض، وما يزيد على 350 فعالية في كل مدن ومراكز المملكة؛ حيث تم تدشينها عبر 3 مسارات لتعزيز نشر مشاعر “اللمة والمحبة، والبهجة والسعادة، والمتعة والاحتفال”، وكل منها يشمل نوعية من البرامج والأنشطة التي تغطي جانباً مهماً، يتماشى مع التفاعل الإيجابي واحتياجات كل شرائح المجتمع ومتطلباتها، وبما يساهم ويكرس جودة الحياة، في إطار رؤية 2030،

وقد حرصت هيئة الترفيه على التنوع في الفعاليات المقدمة لتناسب الجميع، وسوف تمتد الاحتفالات إلى مابعد أيام العيد، ففي عروس البحر الأحمر ، وضمن “مواسم جدة” سيكون جمهور الموسيقى العربية على موعد مع عمالقة الغناء العربي ابتداء من غد السبت، في ملعب الجوهرة ؛ حيث ستكون البداية مع المطربة المتألقة أحلام، ثم فنان العرب محمد عبده، يوم الأحد 9 يونيو ، وعمرو دياب يوم الإثنين 10 يونيو. وستكون الواجهة البحرية بكورنيش جدة مسرحًا لعرض شيق من الألعاب النارية غدًا السبت.

عيد أملج أجمل

أملج – البلاد

تواصل محافظة أملج احتفالاتها بعيد الفطر المبارك تحت شعار “عيد أملج أجمل”، بحضور المحافظ زياد بن عبد المحسن البازعي ورئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان وعدد من مديري الإدارات الحكومية وأهالي المحافظة وذلك بمقر المهرجان بالسوق الشعبي بالمنطقة التاريخية بالمحافظة.

الحفل تنظمته لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بالتعاون البلدية ، رتتخلله قصائد للشعراء ، كما

افتتح مسرح الطفل فعالياته المختلفة من خلال المسابقات والمشاركات التي تستم حتى خامس أيام العيد.