التحالف يخلي مريضاً بسفينة تجارية قرب الحديدة

جدة ــ البلاد

أعلن تحالف دعم الشرعية، إخلاء مريض هندي من سفينة تجارية، غرب ميناء الحديدة في اليمن.

وقال التحالف في بيان انه استجاب لنداء استغاثة من السفينة التجارية نافارينو أفاد بحالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية.

وأضاف البيان أن إحدى سفن التحالف قدمت المساعدة الطبية اللازمة للمريض وإخلائه.

وأشار إلى أن القيادة المشتركة مستمرة بجهودها بما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وكان التحالف قد أخلى أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية “سافيز” المشبوهة المتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.