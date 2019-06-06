نصف مليون بالشرقية يؤدون زكاتهم عبر برنامج الزكاة الموحد

الدمام – البلاد

كشف المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية، أمين عام جمعية البر بالمنطقة سمير بن عبد العزيز العفيصان، أمس على أن ما يقارب من نصف مليون مزكٍ، أدوا زكاة الفطر عبر برنامج زكاة الفطر الموحد، الذي تشارك فيه 33 جمعية خيرية بالمنطقة الشرقية، وذلك لاستقبال وتوزيع زكاة الفطر بالمنطقة.

وأضاف: إن عدد الفطرات المستلمة من المزكين بلغ 420901 فطرة، تم توزيعها على مستحقي الزكاة بالشرقية في وقتها الشرعي، مبينا إلى أن الجمعيات العاملة تمتلك قاعدة بيانات موحدة للفقراء ومستحقي الزكاة، الأمر الذي ساهم في الحد من ازدواجية المستفيدين في هذه الجمعيات، وضمان وصول الزكاة لمستحقيها.

وأشار العفيصان الى أن اتحاد الجمعيات الخيرية بالمنطقة يعمل على سد عجز بعض المدن في حاجتها للزكاة؛ حيث تم توزيع فائض الزكاة من بعض المدن، إلى مدن العجز، موضحا أن مجموع ما تم نقله للجمعيات كدعم من البرنامج بلغ 310480 كيلو غراما.

وأوضح أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية، أن تنظيم برنامج حركة النقل والشحن لمستفيدي الزكاة سهل عملية النقل بين الجمعيات، مشيرا إلى أن برنامج زكاة الفطر الموحد قد وفر 37 شاحنة لنقل الزكاة بين الجمعيات المشاركة وتوزيعها، مؤكدًا أن نجاح برنامج زكاة الفطر الموحد في تحقيق أهدافه جاء، بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة.

وأشار العفيصان إلى أن تعاون وتكاتف الجمعيات الخيرية كان عاملا رئيسا أيضا في نجاح العمل مبينا أن فريق العمل بالجمعيات المشاركة بلغ 882 موظفا وعاملا إضافة إلى 251 متطوعا لتوزيع الزكاة بكادر بشري عمل 89838 ساعة.