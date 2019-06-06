محافظ الخرج يفتتح مهرجان الصيف

‏الخرج- البلاد

افتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي مساء أمس فعاليات مهرجان صيف الخرج 40، وشارك أهالي مدينة السيح احتفالهم بعيد الفطر المبارك الذي أقامته بلدية الخرج في مسرح برج المياه بالسيح.‏

‏وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى محافظ الخرج كلمة رفع من خلالها أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.

وهنأ المحافظ أهالي الخرج سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات، مقدماً شكره لبلدية الخرج على تنظيم مهرجان الصيف وحفل أهالي مدينة السيح بعيد الفطر، وللمشاركين في مختلف الفعاليات.

وشهد الاحفتاء إطلاق الألعاب النارية والعروض الشعبية وأوبريت بعنوان «ملك ووطن « وفي ختام الحفل قدمت فرقة اليمامة للفنون الشعبية العرضة السعودية.