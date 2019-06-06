المؤبد لممرض ألماني قتل 85 مريضاً

البلاد : وكالات

قضت المحكمة الإقليمية بمدينة أولدنبورج بالسجن مدى الحياة ضد الممرض السابق نيلس هوجل وأدانته بتهمة قتل في 85 مريضاً.

هوجل كان قد قتل ضحاياه بالحقن في الفترة بين عامي 2000 و2005 في مستشفيات بمدينتي أولندبورج ودلمنهورست في ولاية سكسونيا السفلى شمالي ألمانيا.

وأقر هوجل نفسه بارتكاب 43 جريمة قتل.

من جانبه، قال زباستيان بورمان كبير القضاة في المحكمة اليوم إن هذه الجرائم حطمت كل الحدود.

يشار إلى أن الدعوى، التي رفعت ضد هوجل على خلفية اتهامات بالقتل، شملت مئة حالة. وبذلك، تكون المحكمة أعلنت براءته في 15 حالة منها، بعد إثبات إدانته في 85 حالة.