إغلاق مستودع مواد غذائية بمدينة السيح

السيح – البلاد

أغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج أمس، أحد مستودعات تخزين المواد الغذائية بمدينة السيح؛ بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية.

وصُودرت كميات كبيرة من المواد الغذائية ، إلى جانب تطبيق لائحة الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة، بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.