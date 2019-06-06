الأخيره

أول صورة للإرهابي منفذ ” مذبحة المسجدين ” في نيوزيلندا

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time2 / شوال / 1440 هـ       6 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

تداولت وسائل إعلام دولية لأول مرة صوراً تظهر وجه برينتون تارانت، منفذ مذبحة مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا ، التي راح ضحيتها أكثر من 51 مصلياً، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة قراراً بالسماح لوسائل الإعلام بنشر صوره.

وجاء قرار رئيس المحكمة النيوزيلندية العليا برفع الحظر عن نشر صور المتهم بتنفيذ هجوم المسجدين، لضرورة الشفافية وحتى يتسنى لشهود العيان التعرف على المتهم استناداً إلى تجربتهم الشخصية لا الصور الصحفية؛ وفقاً لمختصين قانونيين.

وكان 51 مصلياً قُتلوا وأصيب عدد آخر؛ جراء هجوم مسلح استهدف مسجدين نفذه تارانت أثناء صلاة الجمعة في منتصف مارس الماضي، وذلك بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

ابراهيم عبد الغفار

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