15 مولودا صباح أول العيد في مستشفى الولادة والأطفال بجدة

البلاد- ياسر خليل

مع تباشير الساعات الأولى من يوم أمس ، عاشت 15 أسرة بجدة فرحة مضاعفة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، بعد أن قضوا أجواءً عنوانها السعادة بين جنبات أقسام مستشفى الولادة و الأطفال ، ليشهدوا ولادة أبنائهم في هذه الأيام المباركة ليدخلوا البهجة إلى قلوب أسرهم .

حيث أبصر 15 مولود النور في ليلة عيد الفطر المبارك ، منهم ٨ مواليد إناث و ٧ ذكور ، و تم تقديم جميع الخدمات و العناية اللازمة للمواليد و التي كانت سبباً في رؤية الابتسامة على وجوه الأهالي وسط اهتمام الكوادر الطبية و الفنية بالمستشفى .

يذكر أن إدارة المستشفى أقامت يوم أمس حفل معايدة للمرضى و المراجعين و الموظفين بالمستشفى ، بهدف مشاركة الموظفين و المرضى و ذويهم بهذه المناسبة السعيدة على جميع المسلمين ، و تم زيارة جميع المرضى و توزيع الهدايا بهذه المناسبة على الجميع .