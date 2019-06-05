جمهور جدة على موعد مع فنان العرب هذا العيد

جدة – مهند قحطان

يحيي فنان العرب محمد عبده حفلا جماهيريا بالمدينة الرياضية “الجوهرة” في جدة بتاريخ ٩ يونيو، ضمن سلسلة حفلات “موسم جدة” هذا العيد.

وقال المشرف على الفعاليات الفنية في هيئة الثقافة السعودية الأستاذ عبدالله مخارش، “هذا العيد سيضم عدد من الفنانين والحفلات الغنائية التي ينتظرها جمهور جدة بشغف”.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة “بنش مارك” المنظمة للحفل الأستاذ محمد حسنين، “نحن على موعد مع ليلة فنية من الطراز الأول، حيث نستعد اليوم لحفل غنائي جماهيري ضخم يسع 6 الآلاف شخص من جمهور فنان العرب”.

وأضاف، “سيكون المسرح مجهز بأحدث التقنيات الفنية والصوتية والشاشات الضخمة الثلاثية الأبعاد اضافة إلى الاضاءة المميزة التي تضاهي المسارح العالمية، وجميعها سيكون بعمل وإشراف الشباب السعودي”.

يذكر أن فنان العرب محمد عبده سيحي عدد من الحفلات الغنائية هذا العيد بالسعودية.