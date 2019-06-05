ترمب يخرق البروتوكول الملكي

لندن ــ رويترز

خرق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، البروتوكول الملكي في حضرة الملكة إليزابيث الثانية، خلال مأدبة عشاء أقامتها على شرفه في قصر بكنغهام في العاصمة البريطانية لندن.

وأظهر تسجيل مصور ترمب وهو يضع يده اليسرى على كتف الملكة الأيمن من الوراء، بعد أن فرغ من كلمة مقتضبة قبيل العشاء، أشاد فيها بالأخيرة.

وألقى الرئيس الأميركي خطابا دافئا ومؤثرا في كثير من الأحيان، أشاد فيه بالملكة البالغة من العمر 93 عاما، ووصفها بأنها “امرأة عظيمة”. لكن ترمب لم يتوقف عن خرق البروتوكول من خلال لمس الملكة، بل رفع الكأس معربا عن شكره للملكة إليزابيث الثانية، ليس فقط على كرم الضيافة، بل أيضا على “الطقس الجميل”، مما أثار ضحك الملكة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يخرق فيها ترمب البروتوكول خلال لقائه ملكة بريطانيا، فقد كسر الرئيس الأميركي البروتوكول 3 مرات خلال لقائه مع الملكة في يوليو 2018.