النفط يتراجع بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات أمريكا

البلاد : وكالات

استأنفت أسعار النفط نزولها اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية وتعليقات من رئيس شركة روسنفت الروسية الحكومية المنتجة للنفط تشكك في جدوى الاتفاق مع أوبك على خفض الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 61.55 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:52 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود برنت 1.1 بالمئة أمس الثلاثاء، بعد هبوطها نحو 13 بالمئة في الجلسات الأربع السابقة

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 53 دولارا للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي مرتفعا 0.4 بالمئة أمس الثلاثاء.