بالصور.. ولي العهد يعايد أبطال الحد الجنوبي

المنطقة الجنوبية : واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.

ونقل سمو ولي العهد لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا سموه اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.

وقال سمو ولي العهد خلال الزيارة، بحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ الجهود التي يقدمها أبطال الحد الجنوبي هي السبب في أن يستمتع كل سعودي أو مقيم بأيام العيد، لافتًا إلى أنّ هذا هو السبب في زيارته لهم وتهنئتهم بالعيد.

وأضاف سموه أنّ هناك ثلاثة ملايين شخص تعبّدوا في أمان تام بسبب جهود الأبطال في الحد الجنوبي، مخاطبًا المرابطين بالقول: «أتمنى أن نشارككم الأجر فيما تقومون به.. كثَّر الله من أمثالكم ووفقكم في الدنيا والآخرة، وأي شيء يمكننا تقديمه نحن في الخدمة».

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية.

رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

#ولي_العهد يقوم بزيارة معايدة للمنطقة الجنوبية، وينقل لضباط وأفراد المنطقة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وتهانيه لهم بحلول #عيد_الفطر المبارك#ولي_العهد_يعايد_أبطال_الحد 🇸🇦 pic.twitter.com/jZSrxSyQUK — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 4, 2019