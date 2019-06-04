لوبيتيجي مدربًا لإشبيلية

البلاد : وكالات

أعلن نادي أشبيلية سادس الدوري الإسباني لكرة القدم تعيين مدرب المنتخب وريال مدريد السابق جولن لوبيتيجي مدربا لفريقه لثلاث سنوات، خلفا لخواكين كاباروس.

وبقي المدرب الباسكي البالغ 53 عاما من دون عمل منذ أن أقاله نهاية اكتوبر الماضي النادي الملكي الذي قدم موسما مخيبا من دون أي لقب، واكتفى بالمركز الثالث في الدوري بعد غريمه برشلونة وجاره أتلتيكو مدريد.

وأقال ريال مدريد لوبيتيجي الذي تم الإعلان عن تعيينه عشية مونديال 2018 في روسيا فحرمه الاتحاد الإسباني للعبة من الاستمرار في الإشراف على المنتخب، بعد 139 يوما على تعيينه.