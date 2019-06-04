“صحة جدة” تعايد المرضى بمجمع الملك عبدالله الطبي

البلاد- ياسر خليل

قدم مدير صحة جدة بالإنابة الدكتور محمود العلي الهدايا للمرضى المنومين والذين أجبرتهم ظروفهم الصحية البقاء تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، وبحضور المشرف على الخدمات الطبية بالمجمع الطبي الدكتور محمود عبدالسلام أبورمش و مساعد المشرف العام للصحة العامة الدكتور أحمد العباسي ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية الأستاذة نوال الغامدي ومدير إدارة التغذية العامة الأستاذ أيمن تنكر وإدارة التمريض وإدارة التواصل والعلاقات العامة.

كما تخللت المعايدة الاطمئنان على حالة المرضى الصحية ومشاركتهم الفرحة والبهجة بتوزيع الهدايا لهم. سائلاً الله عز وجل أن يلبسهم لباس الصحة والعافية، مثمناً بذلك الجهود المبذولة من الطاقم الطبي والتمريضي في تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية على أعلى مستوى.

وتأتي هذه الخطوة المعتاد عليها في أول أيام العيد الفطر المبارك من كل عام لمشاركتهم فرحة العيد ورسم البسمة على وجوههم، حيث عبر عموم المرضى عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه المعايدة التي قامت بها إدارة صحة جدة وإدارة مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.