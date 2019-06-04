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خادم الحرمين يغادر مكة ويصل جدة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time30 / رمضان / 1440 هـ       4 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صباح اليوم مكة المكرمة بعد أن قضى – حفظه الله – العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في وداعه – رعاه الله – بقصر الصفا، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل ـ بحفظ الله ورعايته ـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى محافظة جدة في وقت لاحق اليوم.

ابراهيم عبد الغفار

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