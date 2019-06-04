برشلونة يخطط لصفقة تبادلية مع فالنسيا

البلاد : وكالات

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، يوم الثلاثاء، عن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين برشلونة وفالنسيا خلال الفترة القادمة،

من أجل انتقال البرازيلي الإسباني رودريجو مورينو إلى كامب نو.

ويرغب إرنستو فالفيردي في جلب مورينو إلى برشلونة بأي طريقة، لذلك طلب من إدارة النادي الكتالوني التوقيع مع

اللاعب قبل بدء المفاوضات مع جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد.

ويريد فالنسيا الحصول على 120 مليون يورو حتى يتخلى عن لاعبه، لذلك يفكر البارسا في إدخال الهولندي ياسبر

سيليسن ضمن الصفقة لتقليل المبلغ الإجمالي المدفوع.