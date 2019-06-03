80 فعالية ترفيهية في المناطق خلال العيد

الرياض- البلاد

تعايد الهيئة العامة للترفيه مواطني ومقيمي وزائري المملكة بأكثر من 80 فعالية مختلفة ضمن مشاركتها في “موسم العيد”، الذي ينطلق في أول أيام عيد الفطر المبارك ولمدة خمسة أيام في عدد من المناطق.

وحرصت الهيئة أن تكون فعالياتها متنوعة وتتناسب مع جميع فئات المجتمع وترضي مختلف الأذواق، إضافة إلى سعيها لتقديم فعاليات عالمية وأخرى تقدم لأول مرة في تأكيد منها على أهمية الارتقاء بصناعة الترفيه بشكل مستمر حيث سيكون العائلات والأفراد على موعد مع المهرجانات والاحتفالات التي سيكون الدخول إليها مجاناً في عدد كبير من الحدائق والمتنزهات.

ففي الرياض ولمدة خمسة أيام تبدأ من أول يوم للعيد تقام فعالية “كروز الترفيه” في حديقة الملك عبدالله بالملز، و”عيد فايبز” في منتزه الحزام في حي الرفيعة، و”بهجة الرياض” في ساحة العروض والاحتفالات الواقعة في طريق الملك عبدالله والدائري الشرقي، و”مضوي” في حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية.

وفي الدمام، تقام فعالية “قرية العيد” في منتزه الملك فهد، وفي الواجهة البحرية بالخبر ستقام فعالية “احتفالات العيد” فيما ستكون الأحساء على موعد مع فعالية “كرنفال العيد” في حديقة الملك عبدالله فيما يشهد منتزه جواثا فعالية “الطائرات الورقية”.

كما تقام فعالية “عيدية الترفيه” في الطائف في منتزه الرُدّف.

وفي المدينة المنورة سيكون سكانها وزائروها على موعد مع العروض الترفيهية المختلفة ومسرح الطفل والجلسات التراثية في فعالية “روشان” وذلك بحديقة الملك فهد.

وللأطفال في عيد الفطر فرحة خاصة، حيث سيشاهدون أبرز الشخصيات الكرتونية إذ يحضر بعضها للمرة الأولى التي تبدأ لمدة خمسة أيام من يوم العيد وبشكل مجاني في الأسواق التجارية.