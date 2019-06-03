انطلاق جائزة ” كتنة ” للتفوق العلمي في 3 شوال القادم

الطائف ـ مشعل الحارثي

تستضيف محافظة ميسان في 3 شوال القادم حفل جائزة ” كتنة” للتفوق العلمي في دورتها السادسة، فيما تجري الاستعدادات لإقامة الاحتفالية التي اعتادت المحافظة إطلاقها في كل عام .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجائزة قليل الحارثي أن كافة لجان الجائزة والمتمثلة في اللجان العلمية ، الاعلامية والمالية بدأت في ممارسة مهامها لانجاح الحفل وتحقيق الاهداف المرجوة منه في تكريم المتميزين والمتفوقين من ابناء وادي (كتنة) والمتمثلة في قرى البلاهدة الواقعة 100 كيلومتر جنوبي الطائف.

وأبان الحارثي أنه سيتم ولاول مرة اقامة حفل الجائزة في مقر المركز الحضاري والمعروف سابقاً بميدان الأمير محمد بن نايف والذي تم انشاؤه بتبرعات رجال القبيلة والموسرين منهم ليكون مقراً للاحتفالات والاجتماعات والمناسبات الى جانب متحف شعبي يحكي تاريخ وتراث المنطقة

،إضافة إلى بقية المرافق الاخرى من مواقف للسيارات ودورات للمياه وصالات للاجتماعات. وتابع بأن جائزة كتنة انطلقت منذ عدة سنوات بجهود ودعم مجموعة من رجال التربية والتعليم بالمنطقة وبشكل مبسط وكانت مدمج مع احتفال الزواج الجماعي كل عام حتى توسع نشاطها ولقيت كل اهتمام ورعاية من اهالي قرى البلاهدة بمحافظة ميسان ولتنطلق منذ ست سنوات وفق آلية جديدة وتنظيم محكم ودقيق.

من جانبه ثمن شيخ قبيلة كتنة الشيخ عواض بن عايض البلاهدي جهود القائمين على الجائزة بلجانها المختلفة والداعمين لها والحريصين على استمرارها لتكون عاملاً محفزاً لابناء كتنة في كافة مجالات التفوق والتميز، مقدماً شكره وتقديره للجهود الكبيرة المبذولة من اهالي المنطقة لاقامة المركز الحضاري الذي سيتم افتتاحه رسمياً مع مناسبة حفل الجائزة لهذا العام.