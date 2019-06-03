الملكة إليزابيث والأمير تشارلز يستقبلان ترامب في لندن

لندن : وكالات

استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قصر بوكينجهام، مقر الإقامة الرئيسي لها الواقع في وسط لندن، في مستهل زيارة رسمية للرئيس الأميركي تستمر ثلاثة أيام في بريطانيا.

كما رحّب الأمير تشارلز الابن الأكبر للملكة والوريث الأول للعرش، وزوجته كاميلا دوقة كورنوول بترامب وزوجته ميلانيا لدى هبوطهما بمروحية في حديقة القصر.

وكانت الملكة في استقبال ترامب وزوجته عند أحد مداخل القصر ثم تم استعراض حرس الشرف من القوات الملكية قبل مأدبة غداء خاصة ومأدبة عشاء ستتم في المساء.

كما سيلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي انتقد طريقة إجرائها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست.