الدولية

الملكة إليزابيث والأمير تشارلز يستقبلان ترامب في لندن

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time29 / رمضان / 1440 هـ       3 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن : وكالات

استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قصر بوكينجهام، مقر الإقامة الرئيسي لها الواقع في وسط لندن، في مستهل زيارة رسمية للرئيس الأميركي تستمر ثلاثة أيام في بريطانيا.

كما رحّب الأمير تشارلز الابن الأكبر للملكة والوريث الأول للعرش، وزوجته كاميلا دوقة كورنوول بترامب وزوجته ميلانيا لدى هبوطهما بمروحية في حديقة القصر.

وكانت الملكة في استقبال ترامب وزوجته عند أحد مداخل القصر ثم تم استعراض حرس الشرف من القوات الملكية قبل مأدبة غداء خاصة ومأدبة عشاء ستتم في المساء.

كما سيلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي انتقد طريقة إجرائها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست.

ابراهيم عبد الغفار

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