الخرطوم.. 12 قتيل على الأقل في هجوم على مقر الإعتصام

الخرطوم : وكالات

فضت القوات الأمنية ، فجر الإثنين ، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم وأطلقت زخات كثيفة من الرصاص ما ادى لمقتل 12 وإصابة عدد كبير من الشباب المعتصمين حسب تقارير أولية.

وبدأت عملية فض الاعتصام مع بزوغ الفجر عندما قامت قوات “الدعم السريع” بإطلاق النار على المعتصمين وإحراق الخيم الموجودة في ساحة الاعتصام.

وحمّل تجمع المهنيين في بيان له المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية كاملة عما حدث ودعا إلى إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس، كما دعا المواطنين إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ.

وقال البيان “نحن نحمل المجلس العسكري الانقلابي مسؤولية أمن وسلامة المعتصمين ونؤكد أن أي نقطة دم تسيل سيحاسب عليها كل أفراد المجلس العسكري، وأن لنا خطواتنا الثورية السلمية في مواجهة هذا التصعيد الذي يستهدف إجهاض الثورة وتمييع أهدافها”.