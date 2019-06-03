الإقتصاد

عبر نظام التخفيضات الإلكتروني

“التجارة” تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم مهرجان أبها وجدة للتسوق

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time29 / رمضان / 1440 هـ       3 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

فتحت وزارة التجارة والاستثمار ، نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم مهرجان أبها للتسوق عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 12 شوال حتى 3 ذو القعدة 1440هـ، الموافق 15 يونيو حتى 5 يوليو 2019م، ومهرجان جدة للفترة من 15 شوال حتى 16 ذي القعدة 1440هـ، الموافق 18 يونيو حتى 18 يوليو 2019م، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون فقدان أي رصيد من أيام التخفيضات المتاحة سنوياً.

كما دعت “التجارة” أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الاجراءات عبر البوابة الالكترونية. كما يجدر بالذكر أنه الخدمة تمكن المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.

ابراهيم عبد الغفار

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