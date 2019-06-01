ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان

مكة المكرمة : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، دولة رئيس وزراء باكستان السيد عمران خان، وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، بالإضافة إلى تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي والوفد المرافق لرئيس وزراء باكستان.