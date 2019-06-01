شرطة الشرقية تُطيح بمواطن ومقيم سرقا خزانة أموال

الدمام : البلاد

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني بعد تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بالدمام.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل من الله وتوفيقه عن القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني بعد توفر الدلائل على تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بحي المنار بمدينة الدمام. حيث تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية.