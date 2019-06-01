حمد الله يلمح لإمكانية الرحيل

جدة- البلاد

بات اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، يشكل حالة من الأرق لجماهير النصر، بعدما ظهرت مؤخرا مؤشرات عن إمكانية رحيل حمد الله، عن الفريق خلال الصيف الجاري.

النجم المغربي استطاع في موسمه الأول مع النصر، أن يصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، برصيد 34 هدفًا، وأن تيوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري السعودي أيضا.

وزاد قلق جماهير النصر بعدما كشف حمدالله في تصريحات لإذاعة “مارس المغربية”، عن تلقيه عددا من العروض الأوروبية، للرحيل عن النصر، خلال الصيف الحالي.

وأوضح النجم المغربي الكبير، أنه ينتظر انتهاء انتخابات مجلس إدارة نادي النصر، لمناقشة مستقبله مع الرئيس الجديد، سواء فيما يتعلق بالعروض الأوروبية، أو إمكانية تجديد عقده. ونفى حمد الله، ما تردد عن توصله إلى اتفاق مع سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر الحالي، لتجديد عقده الذي ينتهي في 2021.

من ناحيتها، زعمت صحيفة “mynet” التركية، توصل حمد الله، إلى اتفاق بالفعل مع فريقه الجديد، للانتقال إليه في الصيف الحالي، والرحيل عن النصر. وأشارت الصحيفة، إلى أن حمد الله، سوف ينتقل بشكل مبدئي، إلى مالاتيا سبور التركي، الذي سوف يشارك في الدوري الأوروبي، الموسم المقبل.

وأوضحت أن المدير الفني الجديد لفريق مالاتيا سبور، سوف يكون لديه الكلمة الأخيرة، لتفعيل اتفاق مجلس إدارة ناديه مع حمد الله، واتمام الصفقة رسميًا.