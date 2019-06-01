أمير جازان يوجه بمتابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة

جازان : البلاد

‏وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان‬⁩ بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على معالجة الخلل وإعادته بشكل كامل الى كافة المحافظات بالمنطقة بأسرع وقت ممكن.

أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة بمنطقة جازان عادل بن أحمد الزائري ، والذي أكد حرص وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان ، لما فيه راحة المواطنين والمقيمين في هذا الشهر المبارك وذلك من خلال العمل على إعادة التيار الكهربائي الى وضعه الطبيعي .

‏⁧‫الجدير بالذكر أن انقطاع التيار الكهربائي شمل كافة المنطقة الجنوبية وجاري إعادة التيار تدريجيا..