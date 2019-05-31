بومبيو يؤكد نهج بلاده الصارم تجاه إيران

البلاد : وكالات

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو ، نهج بلاده المتشدد تجاه إيران، مطالباً الدول الأخرى بالانضمام إلى العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وقال بومبيو اليوم الجمعة، في برلين عقب لقائه نظيره الألماني هايكو ماس، إن إيران لم تلتزم بتعهداتها المالية في اتفاقية دولية تتعلق بحظر الإرهاب، مضيفاً أنه تم فرض عقوبات على أمور تتعلق بالتجارة مع إيران

ومن جانبه، قال ماس إنه رغم الاختلافات مع الولايات المتحدة فإن هناك تعاوناً وثيقاً غير عادي مع واشنطن، مؤكداً أن بلاده والولايات المتحدة تتبعان أهدافاً مشتركة في السياسة المتعلقة بالشأن الإيراني.

وأوضح ماس أن الهدف هو الحيلولة دون امتلاك إيران أسلحة نووية، مضيفاً أنه ينتظر توضيح من طهران بشأن برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية.