العساف: على إيران أن تكف عن دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة

البلاد : متابعات

أكّد وزير الخارجية إبراهيم العساف أن على إيران أن تكفّ عن دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة.

وقال في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعد القمة الخليجية والعربية، أن الدول الخليجية والعربية لديها رغبة في السلام مع إيران ، وأضاف ” لكن على إيران اولا وقف اعتداءاتها وتدخلاتها في المنطقة”

بدوره، أكد أمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن أمن الخليج، جزء من الأمن القومي العربي، مشددًا على أن هذه رسالة حازمة لعدم التدخل بأمن الخليج العربي.

وأضاف، خلال المؤتمر: “طالب كثير من الرؤساء وضع إستراتيجية واضحة للأمن القومي العربي”. وتابع: “في أقل من ٣٦ ساعة، كان لدينا نحو ١٩ دولة عربية تؤيد إنعقاد القمة العربية”.