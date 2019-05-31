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العساف: على إيران أن تكف عن دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time26 / رمضان / 1440 هـ      31 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أكّد وزير الخارجية إبراهيم العساف أن على إيران أن تكفّ عن دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة.

وقال في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعد القمة الخليجية والعربية، أن الدول الخليجية والعربية لديها رغبة في السلام مع إيران ، وأضاف ” لكن على إيران اولا وقف اعتداءاتها وتدخلاتها في المنطقة”

بدوره، أكد أمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن أمن الخليج، جزء من الأمن القومي العربي، مشددًا على أن هذه رسالة حازمة لعدم التدخل بأمن الخليج العربي.

وأضاف، خلال المؤتمر: “طالب كثير من الرؤساء وضع إستراتيجية واضحة للأمن القومي العربي”. وتابع: “في أقل من ٣٦ ساعة، كان لدينا نحو ١٩ دولة عربية تؤيد إنعقاد القمة العربية”.

ابراهيم عبد الغفار

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