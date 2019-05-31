المحليات

أمانة جدة تتلف لحوماً فاسدة و 38 ذبيحة مجهولة المصدر

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time26 / رمضان / 1440 هـ      31 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أتلفت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ، كمية من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في ملحمة مخالفة بحي بريمان الشعبي ، بداخلها أكثر من 38 ذبيحة مجهولة المصدر كانت مجهزة للتوزيع ، فيما جرى إغلاق الموقع نهائيا والتحفظ على عامل في الملحمة وتسليمه للجهات الأمنية.

ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة جدة في حملة الرقابة البلدية 1440هـ ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة ، بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

ابراهيم عبد الغفار

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