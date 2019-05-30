منتخبنا الوطني يواجه بنما ببصيص من الأمل

جدة- محمود العوضي

يختتم منتخبنا الوطني لقاءاته غدا الجمعة بدور المجموعات بمونديال الشباب 2019 المقام حاليا ببولندا؛ حيث يواجه نظيره البنميفي تمام السابعة مساء.

يدخل الأخضر اللقاء بلا نقاط بعد هزيمتين متتاليتين من فرنسا، ومالي، فيما يمتلك الفريق البنمي في جعبته نقطة واحدة من تعادل أمام مالي وهزيمة أمام الديوك الفرنسية.

ورغم ذلك مازال يوجد بصيص من الأمل لمنتخبنا الوطني للحاق بركب المتأهلين للدور التالي ؛ شريطة الفوز بعدد وافر من الأهداف، وأن تخدمه نتائج المجموعات الأخرى؛ حيث ينص نظام البطولة على تأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات الست، وحتى الآن ضمن المنتخبان البولندي، والإكوادوري التأهل ضمن أفضل ثوالث ؛ كونهما يمتلكان 4 نقاط.