الرياضة

كنبة يعزز صفوف النموذجي لموسمين

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time25 / رمضان / 1440 هـ      30 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الأحساء- حمود الزهراني

 اتفقت إدارة نادي الفتح مع لاعب وسط نادي الباطن “ماجد كنبة”  وذلك للإنضمام لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعقد يمتد لسنتين .

وقد مثّل اللاعب صاحب الـ”٢٦” عامًا في بداياته قطبي كرة القدم بالمنطقة الغربية “الاتحاد، والأهلي” ، ثم انتقل بعدها لنادي الباطن في عام ٢٠١٧م ، ليستقر أخيرًا في النموذجي ابتداء من الموسم القادم . من جانبه، ‏عبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع لنادي الفتح، حيث قدم شكره للقائمين على النادي، لاهتمامهم بالتعاقد معه، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن ، وأن يقدم موسما مميزا برفقة زملائه؛ لإسعاد جماهير النموذجي.

ابراهيم عبد الغفار

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *