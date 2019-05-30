كنبة يعزز صفوف النموذجي لموسمين

الأحساء- حمود الزهراني

اتفقت إدارة نادي الفتح مع لاعب وسط نادي الباطن “ماجد كنبة” وذلك للإنضمام لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعقد يمتد لسنتين .

وقد مثّل اللاعب صاحب الـ”٢٦” عامًا في بداياته قطبي كرة القدم بالمنطقة الغربية “الاتحاد، والأهلي” ، ثم انتقل بعدها لنادي الباطن في عام ٢٠١٧م ، ليستقر أخيرًا في النموذجي ابتداء من الموسم القادم . من جانبه، ‏عبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع لنادي الفتح، حيث قدم شكره للقائمين على النادي، لاهتمامهم بالتعاقد معه، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن ، وأن يقدم موسما مميزا برفقة زملائه؛ لإسعاد جماهير النموذجي.