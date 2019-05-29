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رئيس جمهورية المالديف يصل إلى جدة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time24 / رمضان / 1440 هـ      29 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

وصل رئيس جمهورية المالديف فخامة الرئيس ابراهيم محمد صالح ، إلى جدة اليوم ، وذلك للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكى الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح العيثيمين ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ورئيس بعثة الشرف المرافقة خالد بن عبدالله السلمان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

ابراهيم عبد الغفار

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