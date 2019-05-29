المحليات

اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بتعليم جدة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time24 / رمضان / 1440 هـ      29 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
وزارة التعليم

جدة : البلاد

اعتمد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي حركة النقل الداخلي للموظفات شاغلات الوظائف الإدارية للعام 1339/1440هـ بمحافظة جدة ورابغ وخليص، وتمنى لجميع المنقولات التوفيق والسداد، كما قدم شكره لجميع العاملين والعاملات على إنجاز هذه الحركة.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد بن سعد الغامدي أن عدد المتقدمات لطلب النقل للعام 1440هـ بلغ 761 موظفة، وشملت حركة النقل 531 موظفة حيثُ بلغت نسبة النقل 70٪؜ لهذا العام

كما أوضح أنه تم تحقيق الرغبة الأولى في الحركة بنسبة 77٪؜ من إجمالي الموظفات المنقولات، وأن التعامل مع حركة النقل كان إلكترونيًا في جميع المرحلة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموظفات، كما أكد أن خطابات النقل سوف تتم طباعتها مباشرةً من قبل قائدة المنشأة المنقول إليها الموظفة، وذلك من حساب القائدة في نظام كوادر، لافتاً إلى أن مدة الاعتراض على نتائج الحركة ستكون لمدة 10 أيام من تاريخ إعلان الحركة من خلال نظام «كوادر» عن طريق حساب الموظفة، لافتاً إلى أن مباشرة جميع المنقولات في مدارسهن المنقولات إليها ستكون في بداية العام الدراسي المقبل.

ويمكن الاطلاع على نتائج الحركة من خلال الرابط التالي:

https://edu.moe.gov.sa/jeddah/MediaCenter/News/Pages/952.aspx

ابراهيم عبد الغفار

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