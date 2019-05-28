الإقتصاد

7800 مشروع في منصة “بحر” تنتظر تنفيذها بكوادر وطنية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time23 / رمضان / 1440 هـ      28 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن تسجيل 7800 مشروع في منصة العمل الحر “بحر”

كما شهدت المنصة تسجيل أكثر من 25 ألف شخص مستقل، وتجاوزت قيمة المشاريع المنفذة على المنصة مليوني ريال.

وتهدف منصة “بحر” – إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار -، إلى الربط بين أصحاب الأعمال والشباب والشابات المحترفين في أي من المجالات والتخصصات المختلفة، وذلك لإيجاد تأثير اقتصادي واجتماعي بشكل سهل وسريع وآمن.

ودعا “هدف” أصحاب الأعمال والشباب والشابات المحترفين في أي من المجالات والتخصصات التقنية والفنية، إلى التسجيل إلكترونيا في منصة “بحر” من خلال الرابط

https://bahr.910ths.sa.

ابراهيم عبد الغفار

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