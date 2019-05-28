7800 مشروع في منصة “بحر” تنتظر تنفيذها بكوادر وطنية

البلاد : متابعات

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن تسجيل 7800 مشروع في منصة العمل الحر “بحر”

كما شهدت المنصة تسجيل أكثر من 25 ألف شخص مستقل، وتجاوزت قيمة المشاريع المنفذة على المنصة مليوني ريال.

وتهدف منصة “بحر” – إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار -، إلى الربط بين أصحاب الأعمال والشباب والشابات المحترفين في أي من المجالات والتخصصات المختلفة، وذلك لإيجاد تأثير اقتصادي واجتماعي بشكل سهل وسريع وآمن.

ودعا “هدف” أصحاب الأعمال والشباب والشابات المحترفين في أي من المجالات والتخصصات التقنية والفنية، إلى التسجيل إلكترونيا في منصة “بحر” من خلال الرابط

https://bahr.910ths.sa.