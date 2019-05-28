“القروض العقارية” تنمو 3 أضعاف للشهر الرابع على التوالي

الرياض : واس

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية لأبرز المؤشرات الاقتصادية والصادرة عن مؤسسة النقد السعودي “ساما” اليوم عن استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية للأفراد لشهر أبريل 2019م، بنفس الوتيرة التصاعدية منذ النصف الثاني من 2018م، بنحو 236% في عدد العقود، ونحو 135% في حجم التمويل مقارنة بأبريل 2018م، الذي سجل توقيع 4,286 عقداً تمويلياً بقيمة مليارين و 700 مليون ريال.

وبحسب “ساما” بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة الممنوحة من البنوك وشركات التمويل قرابة 14,398 عقدا تمويليا في أبريل 2019م، بقيمة 6,419 مليارات ريال، مسجلةً بذلك نسبة ارتفاع بـ 19% في عدد العقود، وأكثر من 15% في حجم التمويل مقارنة بشهر مارس الماضي، ليصل إجمالي عدد العقود التمويلية السكنية 45,860 عقدا خلال 2019م بقيمة إجمالية 31,528 مليار ريال حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان منتصف الشهر الجاري عن استفادة 14.728 أسرة من المسجّلين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، خلال شهر أبريل الماضي، بينهم 7,088 أسرة سكنت منازلها، مقدراً إجمالي أعداد الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري بنحو 54.965 أسرة في مختلف مناطق المملكة.

وبالعودة لتقرير “ساما” فقد تم إبرام 94% من إجمالي عقود شهر أبريل عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 6 % عن طريق شركات التمويل العقاري، وبلغ عدد العقود العائدة للمنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر أبريل 2019م حوالي 11,937 عقدا، بقيمة إجمالية قاربت 4,92 مليارات ريال، فيما سجلت في مارس 2019م قرابة 4,4 مليارات ريال بواقع 10,364 عقدا تمويليا، مسجلاّ بذلك نسبة ارتفاع في قيمة العقود المدعومة بـ 12% ونحو 15% في عدد العقود التمويلية المدعومة خلال شهر.

ويرى المراقبون أنه بهذه الوتيرة التصاعدية في أعداد عقود التمويل السكني المدعُومة من قِبل برامج الإسكان في المملكة، بمتوسط 12 – 14 ألف عقد تمويلي شهرياً، من المُتوقع أن تصل إجمالي أعداد العقود التمويلية بنهاية العام الجاري 2019م إلى أكثر من 150 ألف عقد.

وأشاروا إلى أن ذلك سيعمل على استدامة معدلات النمو السنوي للقطاع العقاري من 3,63% لعام 2017م إلى 7% بحلول عام 2020م، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة ممثلة في برنامج “الإسكان” أحد برامج رؤية السعودية 2030م، لرفع نسب التملك بين السعوديين من 53% حالياً إلى 60% بنهاية عام 2020م ونحو 70% بحلول 2030م.

هذا وقد شكلت منتجات برامج الإسكان من إجمالي عدد العقود التمويلية المُقدمة من البنوك والشركات قرابة 83 % من إجمالي عدد العقود، وحوالي 77 % من قيمة التمويلات خلال شهر أبريل 2019م، ما يعكس أرقام “سكني” حول تمكن 27,883 أسرة من الحصول على منازل في مختلف مناطق المملكة خلال الأربعة أشهر الماضية من 2019م، ويشكّل هذا العدد من المستفيدين امتداداً لما أعلن عنه “سكني” بنهاية عام 2018م بأكثر من 157 ألف أسرة، ويستمر البرنامج في إعلان أسماء المستفيدين بشكل شهري.

يذكر أن مؤسسة النقد قد أشارت من خلال تقاريرها السابقة هذه السنة إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9,578 عقدا مقابل 2,674 عقدا في يناير 2018، ونحو 9,736 عقدا تمويليا في فبراير 2019م مقابل 3,143 عقدا في فبراير 2018م، و12,148 عقدا تمويليا في مارس 2019 مقابل 3,973 في نفس الشهر من العام الماضي.

فيما بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م نحو 50,496 عقدا بقيمة إجمالية تجاوزت 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17,096 مليار ريال.