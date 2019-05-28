العقيد المالكي: إيران تواصل تزويد الحوثي بطائرات مسيرة

البلاد : متابعات

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي ، الاثنين، إن إيران تواصل تزويد ميليشياتها في المنطقة بالصواريخ الباليستية وطائرات من دون طيار، وأكد وجود أدلة على هذا الأمر.

وأوضح المالكي، في مؤتمر صحفي، أن التحالف العربي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات الصاروخية لدى ميليشيات الحوثي الموالية لطهران.

وأشار إلى أن التحالف العربي لن يسمح بأن تستمر ميليشيات الحوثي في استهداف المناطق السكنية بالصواريخ.

وأضاف أن الميليشيات تواصل تهديد الملاحة البحرية في باب المندب، مؤكدا أن التحالف تمكن من إحباط أكثر من 35 عملا إرهابيا للحوثي في الممر المائي.

وأكد المالكي أنه على المجتمع الدولي أن يوقف تصدير الصواريخ الباليستية من إيران إلى ميليشيات الحوثي التي تقوم بإطلاقها صوب الأراضي السعودية.