إسقاط طائرة حوثية حاولت استهداف مطار الملك عبدالله بجازان

البلاد : واس

أسقطت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، الأحد، طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة السابعة وأربعة عشر دقيقة ( 07:14 ) من صباح اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وأننا اذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد ايضاً أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظاً.