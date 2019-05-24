إلى رئيس سفير الوطن

هي رسالة للرئيس القادم للنادي الأهلاوي، في محاولة لرصد مايحتاجه سفير الوطن بالموسم القادم.

• ينقص كياننا الكبير الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إعادة ترتيب مثل:

1- تقتضي الضرورة عودة جميع أعضاء الشرف، وتقريب وجهات النظر، وحل كل الخلافات بينهم، إذا ماوجدت، فهم الداعم الحقيقي لكياننا، فابتعاد قلعة الكؤوس عن المنافسات المحلية، والقارية أمر لا يليق بمكانة وتاريخ سفير الوطن.

2- عودة اللاعبين المعتزلين، الذين خدموا أهلينا، وتفانوا في تمثيله، بعد الله، ثم دعم الرمز خالد، وبقية أعضاء الشرف، ولا نغفل دور الجمهور العاشق، الذين ساهموا جميعًا في تحقيق الكثير من البطولات، ورفعوا اسم الأهلي عاليًا، وارتقوا منصات التتويج بشموخ الكبار، والأهم الاستفادة من تجاربهم في ميدان كرة القدم، والألعاب الأخرى التي كان الأهلي سيدها وبطلها.

3- يحتاج الأهلي إلى ترميم في خطوطه الخلفية متوسطي دفاع وظهيري الجنب واتضح ذلك بعد تحقيق كأس الملك زمن الثلاثية تحديدًا، حيث حدث شرخ في متوسط الدفاع، ولم تعمل الإدارات السابقة على سد هذه الثغرة، والموجودون محليًا بحاجة إلى لاعب خبرة يرفع من مستواهم.

4- لا نغفل عن بقية الخطوط، فمنذ زمن والأهلي بحاجة إلى لاعب لصناعة اللعب – بعد الصغير، الله يرحمه، وخالد مسعد والقهوجي – يكون هو العقل المحرك لكل الكرات للمهاجمين، والموجودون فيهم الخير والبركة، لكن صانع لعب مميز، يريح المهاجمين، ففي الأهلي مهاجمون مثل السومة، وديجانيني أجانب، ومهند عسيري، والمؤشر محليًا يخدمون الأهلي هجوميًا، ويحتاجون لصانع لعب مميز.

5- اختيار طاقم إداري كفء، من لاعبي الأهلي المعتزلين، وأن يكون للاعبين الحاليين دور في الاختيار، فهم المعنيون بالأمر، ومشورة كبار لاعبي الأهلي من الذين ترأسوه في مواسم سابقة أو عملوا فيه، مثل البروفيسور عبدالرزاق أبوداود، وأحمد عيد، وطارق كيال، وغيرهم.

6- نتمنى دعوة كل الإعلاميين المهتمين بالشأن الأهلاوي في أقرب فرصة، وبحث كل مايهم الأهلي إعلاميًا، ولم الشتات الأهلاوي، إعلاميًا، وشرفيًا، وجمهورًا، حتى يكون سفير الوطن مختلفا عن جميع الفرق في كل شيء.

• ماذا بقي؟

بقي القول:

يحتاج الأهلي في الموسم المقبل المحافظة على بقاء اللاعبين الذين يخدموه، فنيًا، وكذلك المدرب الوطني يوسف عنبر، الذي تمكن من مواصلة مسيرة الأهلي هذا الموسم حتى تحقق المركز الرابع والتأهل آسيويًا، وفي حال تعاقد الأهلي مع مدرب أجنبي فالأفضل اختيار مدرب يفيد الأهلي ، وأن يكون التعاقد معه بالتشاور مع مدربي الأهلي الذين لهم باع طويل في التدريب، أمثال يوسف عنبر، وصالح المحمدي، ويحيى عامر، وغيرهم.