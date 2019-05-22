“وزير العمل” يعتمد انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونياً

البلاد : متابعات

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارًا باعتماد انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيًا ، حيث يمكن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص.

كما يتيح للعاملين فرصة التحقق من صحة بياناتهم من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الالكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن القرار يلزم أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتم التعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرةً، أما ما يخص الموقع معهم قبل صدوره فيمكنهم توثيقها تدريجياً وفق مراحل حددتها الوزارة زمنياً، وراعت من خلالها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها. وينتظر أن يساهم هذا القرار الهام في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تسهيل أرشفة العقود، وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.