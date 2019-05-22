فرنسا توجه اتهامات بالفساد لرئيس “beIN Sports”

البلاد : وكالات

اتهمت فرنسا القطري يوسف العبيدي رئيس مجموعة “بي إن” والسنغالي لامين دياك بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، وذلك نقلاً عن وكالة “فرانس برس” التي استقت معلوماتها من مصادر قضائية فرنسية وأخرى قريبة من الملف.

وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليين يتهمون العبيدي بـ”الفساد النشط”، فيما اتهم دياك بـ”الفساد السلبي”، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة “لوموند”.

والعبيدي هو أيضا رئيس شبكة “بي إن سبورتس” في فرنسا، ومقرب جدا من رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي الموضوع، على غرار لامين دياك، كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضا ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.