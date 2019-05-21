مدير عام الجوازات يتفقد جوازات ميناء جدة الإسلامي

جدة : البلاد

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى جوازات ميناء جدة الإسلامي للإشراف ميدانياً على رحلات المعتمرين لبيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك

ويأتي ذلك ضمن الجولات التي يقوم بها مدير عام الجوازات للإشراف المباشر

على أداء إدارات الجوازات في المنافذ الدولية خلال موسم العمرة .

وأطلع مدير عام الجوازات على أداء سير العمل في إنهاء إجراءات دخول المعتمرين

كما التقى بالضباط والأفراد والموظفين العاملين على الكاونترات والقائمين على خدمة ضيوف الرحمن ،

وحثهم على أداء المهام المناطة بهم بكل دقة وإتقان ، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات ضيوف بيت الله الحرام .